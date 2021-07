live Empoli, Vicario: "Sono molto contento di essere qui"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

16.30 - Buon pomeriggio, amiche e amici di TUTTOmercatoWEB.com. Tra pochi minuti la conferenza stampa del nuovo acquisto dell'Empoli, il portiere Guglielmo Vicario. Il nuovo estremo difensore azzurro proviene dal Cagliari in prestito ed è, di fatto, il primo acquisto stagionale per la società toscana.

Con quali sensazioni arrivi?

"Sono stato accolto bene, ho trovato bene un ambiente molto accogliente da parte di tutti. Sono molto contento di essere qui. Con Brignoli c'è un trascorso di campo, io arrivo qui per giocarmi le mie carte e mettere in mostra le mie qualità"

Ci racconti quali sono le tue caratteristiche?

"Il ruolo del portiere si è evoluto, ci sono richieste di costruzione dal basso e quindi provo a mettermi a disposizione. Cerco di non subire le situazioni, mi piace essere vivo e presente e partecipe nelle manovre".

Quali caratteristiche bisogna avere per salvarsi in Serie A?

"L'anno scorso abbiamo avuto un campionato inizialmente difficile, sapevamo che potevamo rimontare. Adesso il passato è andato, me lo porto dietro ma mi concentro su Empoli"

Hai chiesto consiglio a qualche compagno prima di venire qui?

"Con Gabriele Angella ho un gran rapporto, lui mi ha parlato benissimo e mi ha dato consigli positivi e parole di grande rispetto e considerazione per quanto riguarda l'Empoli. L'anno scorso ho beccato il periodo buono, poi siamo riusciti nell'obiettivo"

16.52 - Finisce qui la conferenza stampa di presentazione di Guglielmo Vicario.