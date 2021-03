live Fiorentina, Prandelli: "Non parlo più di Callejon: può essere una risorsa"

16.45 - Sfida importante per la Fiorentina, reduce dal ko pesante contro l'Udinese e ansiosa di chiudere il prima possibile il discorso salvezza con i punti che ancora la dividono da quota 40. Cesare Prandelli, tecnico dei viola, presenterà a breve la gara casalinga di domani sera, che vedrà l'Artemio Franchi ospitare la Roma di Paulo Fonseca. Seguitela LIVE grazie a TMW:

Quali sono le sicurezze della Fiorentina dopo una sconfitta e in vista di una gara così delicata?

"Nel calcio ogni tre giorni passi da una situazione paradossale ad una rinascita. Ora servono rapporti chiari e sinceri: faccio un esempio parlando di Ciccio Rialti, lui era il primo a criticare e poi a fare un passo indietro per proporre cose. Siamo circondati una criticità forte, la società sta investendo, programmando, non può fare nulla di più. Il presidente è molto deluso, l'ho sentito: non servono le chiacchiere ora, bisogna lottare fino alla fine pensando che sia la gara più importante della stagione. Domani affrontiamo la Roma, ma non dobbiamo andare in campo pensando di essere la vittima sacrificale, le difficoltà le devi superare e non subire".

Come si può risalire?

"Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo lottare fino alla fine, su ogni pallone. La nostra realtà è questa, dobbiamo uscirne, convinti di poter reggere e controbattere. Speriamo di poterlo fare anche domani".

Capitolo Callejon: ne hai già parlato è vero, ma potrebbe ancora diventare una risorsa?

"Assolutamente sì, poi non parlo più di Callejon".

Ha escluso Amrabat nell'ultima sfida, è pronto al rientro?

"Quando uno ha determinazione deve dimostrare di valere la maglia da titolare, me lo aspetto determinato".

È replicabile la Fiorentina vista contro la Juve anche domani?

"Personalmente c'è molto rispetto, ma paura no. Le partite vanno giocate dal primo all'ultimo minuto, anche le grandi possono perdere punti, per tanti motivi. Possiamo fare una grande partita, vuoi perché arriviamo da una sconfitta, vuoi perché siamo in una posizione delicata. Abbiamo bisogno di fare un risultato e la si fa andando spesso in area di rigore avversaria".

Cosa vi siete detti con Commisso dopo la sconfitta contro l'Udinese?

"L'ho sentito molto ma molto arrabbiato: ci siamo detti che si dicono tra un presidente e un allenatore. Abbiamo condiviso certi aspetti e rimarcato che la squadra deve dare di più, è mia responsabilità motivare ancora di più questa squadra. E' una persona che arriva dall'altro capo del mondo e vuole far diventare grande questa squadra e questa città, quindi è deluso. Nelle difficoltà comunque si migliora, ma l'entusiasmo non lo ha perso, questo no".