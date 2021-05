live Hellas, Juric: "Il mio futuro? Non decido io. Attendo con serenità, consapevole del lavoro fatto"

17.05 - Il Verona si fa raggiungere nel finale dallo Spezia e rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

Come ha visto la squadra?

"Abbiamo concesso poco creando occasioni, nel finale abbiamo fatto male tecnicamente, errori che non ci stanno in Serie A. Questo è il mio rammarico".

La fortuna non è dalla vostra...

"Ne abbiamo avuta all'inizio. Gira un po' così, ma oggi rimarcherei il fatto che la situazione era da gestire, e non l'abbiamo fatto per errori tecnici. Loro muovevano palla col portiere e cercavano lungo Nzola".

È difficile mantenere la concentrazione a obiettivo già acquisito?

"Io penso che ultimamente stiamo facendo bellissime partite. Oggi meno rispetto alle ultime partite, ma probabilmente se non hai l'acqua alla gola ci può essere un po' meno di fanatismo, che io però non noto in allenamento. Come contro la Lazio, o contro l'Inter: sono tutti punti persi in modo non giusto".

Come affronterete questo finale di stagione?

"Vogliamo rimanere nella parte sinistra della classifica. Sarebbe un grande premio: quest'anno abbiamo perso tanti titolari".

Cosa ci può dire sul suo futuro?

"Mi sono espresso su come a mio avviso si debba proseguire. Non decido niente, attendo con serenità, consapevole di quello che è stato fatto in questi due anni. Poi decidono gli altri".

