22.50 - Il Verona perde 3-1 all'Olimpico e fatale è il primo tempo dove i giallorossi vanno in gol con Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Juric cambia molto nella ripresa, ma il gol di Colley non basta a spezzare gli equilibri. Di seguito le parole del tecnico gialloblu in conferenza:

Inizia la conferenza

"Penso che siamo partiti anche bene non concedendo nulla. Poi abbiamo preso gol e abbiamo fatto male per i successivi 15 minuti. C'è stata poca concentrazione. Non si possono giocare dieci minuti così".

Nel secondo tempo ha visto il Verona che voleva?

"Non so cosa volevate vedere voi. Ultimamente abbiamo iniziato a giocare meglio e nel secondo tempo qualche occasione l'abbiamo avuta. E' andata così".

Troppi complimenti fanno male?

"Penso che la nostra realtà è molto piccola. Tifosi e giornalisti sono fuori di testa, non vedono quello che facciamo. Se i miei giocatori pensano a rilassarsi finisce male. E' un campanello d'allarme, non deve succedere quanto visto oggi. Chi sta sotto di noi e ha una rosa migliore si deve chiedere perché, non noi"