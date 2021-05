live Inter, Conte: "La vittoria deve essere un'ossessione per superare ogni limite"

20.05 - L'Inter campione d'Italia festeggia il titolo a San Siro schiacciando la Sampdoria per 5-1. A segno Gagliardini, Sanchez (doppietta), Pinamonti e Lautaro Martinez (primo gol su rigore). Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa post gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

20.34 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Questo gruppo speciale è la chiave della stagione? - "Al 110 per cento, quando vinci con quattro giornate d'anticipo, quando per nove anni un'altra squadra ha dominato, per forza serve un gruppo speciale. Io ho indicato la strada, poi sono stati bravi tutti"

Battere Roma e Juventus quanto conterà per chiudere bene la stagione? - "La motivazione è e deve essere la vittoria che deve entrare nel cervello dei calciatori, deve diventare un'ossessione per superare i limiti. Oggi c'erano tutte le premesse per non accompagnare la festa pre-gara, contro la Samp e con questo bravissimo allenatore che è Ranieri, ma siamo rimasti bravi e lucidi per tutto il match"

Se lo sta godendo questo momento? - "Sì, credetemi. In passato non ci sono mai riuscito, ora ogni giorno che passa me lo sto godendo in pieno. Abbiamo fatto qualcosa di speciale dopo undici anni senza vittorie"

E' contento della prova di Sanchez? - "Alexis, lo avevo già detto, mi ha messo in grossa difficoltà in queste ultime partite perché sta benissimo. Quando è entrato, ha determinato nel modo giusto. Mi auguro che non abbia niente di particolare, oggi sentiva un affaticamento all'adduttore e perciò lo abbiamo preservato perché vorrei lanciarlo dall'inizio anche contro la Roma. Son contento per tutti coloro i quali hanno anteposto l'io per il noi, meritano più spazio in queste ultime gare"

20.41 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte