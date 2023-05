LIVE TMW - Inter, Farris: "Le rotazioni stanno funzionando. Calhanoglu? Normale turnover"

live Inter, Farris: "Le rotazioni stanno funzionando. Calhanoglu? Normale turnover"

vedi letture

23,15 - Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, resta senza parole dopo la vittoria sul Sassuolo: il suo vice, Massimiliano Farris, commenta in conferenza stampa il 4-2 di San Siro. Diretta testuale a cura di TMW.

23.20 - Ecco Farris.

Momento d'oro, come si prepara la squadra e quanto si può resistere allenandosi poco?

"I ragazzi ci stanno aiutando, non è mai facile cambiare un blocco di giocatori, si cerca di sostituirne due-tre ma in questo momento non è possibile perché si stanno accavallando tante partite, e quelle di campionato non sono secondarie dato che nella prima parte di stagione abbiamo commesso

Quanto incide la sconfitta del Milan in vista di martedì?

"In nessuna maniera. Noi abbiamo avuto una partita trappola stasera, con un dispendio grande di energie fisiche e mentali. La Champions è un'altra storia, da domani penseremo al secondo step".

Come sta Calhanoglu? E Correa?

"Per Calhanoglu normale turnover, nessun problema. Corra ha avuto un piccolissimo affaticamento al flessore, per non rischiare abbiamo preferito lasciarlo a riposo, sono talmente tante e importanti le partite che non vogliamo rischiare nulla".

Alcuni automatismi sono sembrati un po' deboli. E Asllani ci ha fatto vedere perché non lo vedete come mezzala?

"Il Sassuolo è fortissimo sulle catene esterne, non è questione di giocatori, ci hanno messo in difficoltà con una pressione molto forte. Non dimentichiamo che Laurienté e Berardi mettono in difficoltà tutti. Asllani con noi ha sempre fatto il play, non è un difetto suo ma la capacità di Frattesi".

Perché c'è stata quella flessione?

"Secondo me più fisica che mentale, penso a giocatori come Mkhitaryan, Acerbi o Dimarco. Altri giocatori hanno meno minutaggio, con l'intensità delle partite e l'andare avanti dei minuti hanno avuto un calo".

Marotta ha fatto i complimenti a Inzaghi, che si estendono allo staff, precisando di voler andare avanti. Vi fa piacere?

"Io devo dire che la società ci è sempre stata vicina, indipendentemente da quello che si è detto. Queste parole ci fanno piacere, ma l'unica cosa che conta è martedì, dobbiamo rimanere stra-concentrati per provare a portare a termine quello che era un sogno".

23.27 - Conclusa la conferenza stampa di Farris.