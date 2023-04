live Inter in finale di Coppa Italia, Inzaghi: "Barella e Calha? Il dottore mi ha rassicurato"

23.06 - Per il secondo anno consecutivo, l'Inter di Simone Inzaghi vola in finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro commenta in conferenza stampa l'1-0 alla Juventus maturato a San Siro.

23.35 - Inizia la conferenza stampa.

Oltre alla vittoria, due fatti importanti: la curva che si alza per cantare il suo nome e quello di Lukaku.

"Lavoriamo quotidianamente per serate come questa. Abbiamo centrato una finale, sappiamo che ci manca un passo per questa competizione, è stata una bellissima serata insieme ai nostri tifosi. Abbiamo perso qualche partita e qualche punto, ma in questo mio periodo interista il nostro popolo è sempre stato dalla nostra parte, qualche volta ha gioito e qualche volta si è arrabbiato".

Come avete raggiunto questo livello di equilibrio?

"Ci stiamo lavorando, stasera devo dire che ero sereno, dopo Empoli avevamo lavorato bene e volevamo una serata così. L'approccio si è visto, siamo stati sempre concentrati e la squadra voleva fortemente questa partita, chi è entrato, chi ha giocato, hanno dato tutti grandissimi risposte e dobbiamo continuare a darle. Mancano ancora partite, però siamo ancora in finale con pieno merito, voluta con tutte le forze".

Come sta Barella?

"Sembra sia tutto ok. A caldo sia lui che Calhanoglu erano affaticati, però il dottore mi ha abbastanza rassicurato. Poi devono passare 24 ore, ma entrambi dovrebbero esserci domenica".

Ultimamente sembra esserci un Inzaghi meno educato.

"Probabilmente questa mia educazione ha fatto bene parecchio, devo continuare, merito dei ragazzi se viviamo serate del genere, non dimentichiamo che saremo alla quarta finale, arrivandoci potremo giocare la Supercoppa. Deve essere un'abitudine per questa società".

23.39 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.