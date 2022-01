live Inter, Inzaghi in conferenza: "Empoli di qualità, noi bravi a non mollare"

23.38 - Dopo la Supercoppa con la Juventus, a San Siro vanno in scena di nuovo i tempi supplementari, necessari per battere l'Empoli (gol decisivo di Stefano Sensi) e volare ai quarti di finale di Coppa Italia. Al prossimo turno l'Inter sfiderà una tra Roma e Lecce, in campo domani sera. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, parlerà in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

00.07 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Buonasera mister: è soddisfatto della qualificazione anche se sofferta? - "Secondo me abbiamo fatto un buon secondo tempo dove meritavamo un gol in più, poi abbiamo perso distanze e lucidità e contro una squadra di qualità come l'Empoli puoi pagarla. Siamo stati bravi a non mollare e a desiderare la qualificazione. Abbiamo giocato di nuovo 120 minuti, tra due giorni e mezzo giocheremo ancora un'altra gara difficile contro il Venezia e perciò dovremo prepararci nel migliore dei modi"

00.08 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi