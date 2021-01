live Juventus, Pirlo: "Volevo vedere Bernardeschi terzino. Contento dei giovani"

23:35 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 3-2 contro il Genoa all’Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia.

23:44 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Era la partita dei giovani, che impressioni ha ricevuto?

“Hanno fatto una grande partita, sono contento per loro perché hanno dimostrato di essere all’altezza. Peccato esserci complicati la partita, dovevamo chiuderla nel primo tempo”.

C’è soddisfazione per le risposte date dai giovani?

“Sì sia per me che per la società, vuol dire che li hanno scelti bene. Era la prima partita per tanti, hanno fatto veramente bene e sono davvero contento”.

Che aspettative avete su Bentancur?

“Sta facendo bene, lo sta dimostrando in tutte le partite. Abbiamo grandi aspettative che sta rispettando partita dopo partita. Per noi è un giocatore importante”.

Un giudizio sull’intesa Kulusevski-Morata?

“Hanno avuto un’ottima intesa soprattutto nel primo tempo quando hanno giocato molto vicini e giocando l’uno per l’altro. Si allenano insieme da inizio stagione e sanno quali sono le loro caratteristiche e come cercarsi e stasera l’hanno dimostrato”.

Qualche esperimento che l’ha colpita di più?

“Volevo vedere Bernardeschi da terzino che avevo intenzione di provare da un po’ ma non avevo mai avuto l’occasione. Ha fatto una buona partita di grande corsa e intensità quindi sono molto soddisfatto della sua prestazione”.

Stasera un altro blackout, da cosa dipendono?

“Capita che ogni tanto quando pensiamo che la gara sia chiusa ci deconcentriamo pensando sia tutto facile, invece se non metti la testa giusto diventano gare complicate. Come capitato oggi che siamo andati ai supplementari, abbiamo perso energie e dovevamo chiuderla nel primo tempo”.

23:51 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.