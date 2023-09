live Karsdorp: "Con Mourinho problemi alle spalle. Voglio combattere per la Roma"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

18.45 - Al fianco di Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Europa League, c'è Rick Karsdorp. Di seguito le parole del terzino olandese.

19.05 - Inizia la conferenza

"Amo giocare per questo club. I problemi del passato sono superati e il mio obiettivo è andare avanti. Devo combattere per la maglietta".

Cosa è successo a novembre con Mourinho e come avete superato i dissidi?

"Ho avuto dei problemi a novembre, ma sono il passato. Ne abbiamo parlato con Mourinho e li abbiamo risolti"

Sei tu che sei voluto rimanere a Roma?

"Ho deciso di rimanere alla Roma perché ho un contratto fino al 2025, il mio obiettivo è non fermarmi".

L'obiettivo è vincere l'Europa League?

"Sì, certo. L'obiettivo è andare avanti e non tornare a casa. La vittoria in Europa League è l'obiettivo principale per me".

Come stai fisicamente?

"Il mio ginocchio sta bene, mi alleno tutti i giorni e sto bene. Sulla concorrenza? Per me crea un nuovo livello di motivazione. Poi è l'allenatore che decide".

19.19 - Termina la conferenza