L'ex Roma Karsdorp: "Mourinho mi ha chiamato traditore 8 volte. Ha esagerato"

Intervistato da Nu.nl, Rick Karsdorp è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma, ricordando in particolare il litigio con Mourinho che poi lo ha portato fuori squadra e infine ad essere ceduto: “Quando sono uscito dal campo nel derby contro la Lazio, sono andato a prendere il cappotto velocemente, e Mourinho era molto agitato. I risultati poi sono stati pessimi e credo che abbia voluto mandare un segnale usando me dopo la partita contro il Sassuolo. Se Mourinho si è scusato? No, non è quel tipo di uomo.

Ho notato che ha cercato di ristabilire un rapporto ma io non ero d’accordo. Nello spogliatoio mi ha chiamato traditore circa otto volte e lo può fare. Ma pubblicamente non avrebbe mai dovuto farlo, in quello ha sbagliato. Sono rimasto sorpreso dal suo gesto, ha esagerato. Dopo quella discussione, sarei dovuto andare via”.

