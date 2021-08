live Lazio, Sarri: "Luiz Felipe infortunio lieve. CR7 via? Contano le idee e in Italia ci sono"

Vigilia di campionato per la Lazio che domani, per la prima volta nell'era post Covid, ritroverà i propri tifosi all'Olimpico. Alle 11.45, pochi minuti prima del sorteggio di Europa League, il tecnico Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa a Formello per presentare la gara contro lo Spezia (ore 18.30). Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!

Ore 11.45 - Inizia la conferenza stampa di Sarri:

Dopo Empoli ha dato un voto alto alla Lazio, ma ha detto che si aspetta qualcosa in più: in cosa?

"Dobbiamo cercare di migliorare in tutti gli aspetti, a Empoli nel secondo tempo il baricentro della squadra era troppo basso. Piano piano riusciremo a salire, sarà un percorso non con una crescita lineare".

Come sta Luiz Felipe? Sarà necessario un altro centrale?

"Siamo sicuri che non ha subito un infortunio serio, ha fatto accertamenti questa mattina. Oggi pomeriggio e domani mattina valuteremo se ci sarà con lo Spezia. Kamenovic resterà? Non lo so, dipende da come evolverà il mercato. Altra anomalia del calcio moderno, questa gestione di partite di campionato con le trattative aperte".

Basic è pronto per giocare domani?

"Fisicamente sì, ha già giocato tre partite in Francia. Chiaramente il suo inserimento non può essere veloce come quello di Pedro. Viene da un altro campionato, parla un'altra lingua, ha fatto altre esperienze. Il ruolo? L'ho visto non molto. Può giocare intermedio, in entrambe le posizioni perché usa tutti e due i piedi. Ha un buon inserimento, quindi penso di escludere di metterlo davanti la difesa".

Sta studiando un eventuale cambio di modulo?

"È vero, durante un allenamento abbiamo fatto una partita con una squadra schierata con il 4-3-1-2, ma soltanto perché stavamo provando l'assetto dell'Empoli, contro cui avremmo giocato il sabato".

Che gara domani con lo Spezia?

"Partita che lascia preoccupazioni per gli avversari: lo Spezia è una squadra dinamica, aggressiva contro cui sarà difficilissimo giocare. Si gioca ad agosto alle 18.30, bisogna sperare in condizioni climatiche favorevoli. Inoltre ho visto che giochiamo su un campo indegno per la città di Roma, raramente ho visto un campo in queste condizioni".

Il calcio italiano ha perso molti talenti e ora saluta anche Ronaldo, eppure l'Italia ha vinto l'Europeo...

"I risultati delle nazional non corrispondono più ai movimenti calcistici del paese. I giocatori vanno e vengono, contano le idee e in Italia ci sono adesso".

Come procede l'apprendimento di Luis Alberto?

"Fisicamente è in crescita, noi però dobbiamo gestire la squadra in un momento di transizione non semplice. La Lazio a centrocampo poteva permettersi certe cose perché c'erano cinque difensori e una punta e mezza. Nelle prime partite, l'amichevole col Sassuolo e la gara di Empoli, abbiamo privilegiato la solidità, ma questo non vuol dire che Luis Alberto non sia importante. A me piacciono sempre i giocatori di qualità".

Quale sarà il ruolo della Lazio in Europa League?

"Non possiamo spendere troppe energie adesso pensando all'Europa League che comincia tra 20 giorni. La faremo con molto impegno. Con l'introduzione della Conference, sarà più difficile fin dalla fase a gironi, che l'anno scorso erano più abbordabili".

Ore 11.54 - Finisce la conferenza di Sarri.