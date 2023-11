live Lazio, Sarri: "Se capissi che è colpa mia farei subito un passo indietro"

Inizierà tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste commenterà la sconfitta maturata a Salerno per 2-1, di fatto la prima vittoria granata in campionato. Potrete seguire la diretta testuale qui su TMW, per restare aggiornati basterà premere il tasto f5.

Buon fraseggio, ma pochissimi tiri in porta...

"Ci sta succedendo troppo spesso. Sulle fasce ci hanno concesso tanto spazio e c'erano i presupposti per essere estremamente pericolosi. Abbiamo fatto poco, troppo poco. Ci possiamo appellare alla mancata espulsione di Gyomber, l'arbitro non può dirigere a questi livelli. Ma non possiamo racchiudere 90 minuti in un episodio, la Salernitana era inferiore ma non si è visto. Purtroppo troppi giocatori stanno rendendo meno rispetto alla passata stagione, qualcosa è successo. O la colpa è mia o abbiamo perso di vista chi siamo. Queste sono gare che l'anno scorso avremmo vinto serenamente".

Lei si è lamentato del calendario, ma la Lazio perde contro squadre abbordabili...

"Il calendario improbabile non giustifica certe prestazioni. Secondo me, ripeto, ci sono troppi calciatori che non rendono come l'anno scorso. O è colpa mia o abbiamo perso l'umiltà che ci aveva contraddistinto".

E ora cambiano gli obiettivi?

"Se la Lazio gioca così faremo una tranquilla metà classifica, il focus deve essere sulle prestazioni. Ad ora non abbiamo fatto prestazioni all'altezza, vista la gara di oggi non mi viene proprio da pensare alle zone alte".

Si è spenta la Lazio o si è accesa la Salernitana?

"Ho visto una squadra, quella avversaria, sempre in affanno quando arrivavamo negli ultimi 25 metri. Ci lasciavano tanti spazi e dovevamo sfruttarli meglio".

Che errore si riconosce e che farebbe se fosse Lotito?

"Non so cosa stia pensando il presidente, ma farò qualcosa che rompa l'inerzia. Io sono contrario ai ritiri, li vedo come un palliativo. Abbiamo perso personalità, iniziativa. Abbiamo fatto un gol al 43' e siamo rientrati dentro come se volessimo aspettare e gestire per 50 minuti. Questo non va bene e non rientra in quello che chiedo e nelle nostra caratteristiche. C'è qualcosa che non va. Se la colpa è mia non lo so, se fossi certo andrei subito via. Siccome non riesco a capire in cosa sono cambiato rispetto all'anno scorso mi viene difficile. Preparo le gare allo stesso modo, le idee sono le stesse. Anzi, sono molto più pressante perchè c'è maggior necessità di stare sul pezzo. Se poi capirò che è colpa mia mi prenderò le conseguenze e dirò al presidente di cambiare".

Aveva avuto avvisaglie rispetto alla gara di oggi?

"Sono più deluso che arrabbiato. Se parlo di applicazione dico che questo gruppo trasmette sempre sensazioni positive. Negli allenamenti vedevo una squadra sul pezzo".

5 sconfitte su 7 trasferte, che dato è?

"Non è in linea con la nostra storia, negli anni precedenti è stata la stessa Lazio in casa e fuori. E' un'altra delle note stonate del nostro avvio di stagione".

