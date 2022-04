live Milan, Pioli: "Sarà una Pasqua serena, ma non me la posso godere"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è cosi espresso in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa: "Il risultato perfetto ottenuto tramite una prestazione non perfetta. Grande risultato e una prestazione giusta".

C'era pressione prima del match?

"È il concetto che ho espresso alla squadra prima di entrare in campo. È la stessa pressione, ansia, che avevamo l'anno scorso ma lottavamo per le prime quattro. Quindi è un privilegio. I ragazzi lottano per la prima volta per un traguardo così importante. Ho visto lo spirito giusto".

Che Pasqua sarà?

"Sarà una Pasqua serena, ma non mi posso godere le vittorie. Lavoreremo, testa a martedì, saremo insieme per lavorare".

È stata una partita dispendiosa?

"Dal punto di vista mentale è molto dispendioso, ma la vittoria ti dà subito molto energie. Sicuramente abbiamo speso tanto, ma recupereremo bene, martedì non avremo problemi di questo tipo".

Altra grande partita di Kalulu oggi...

"Bisogna stare attenti a fare troppi complimenti ai ragazzi giovani, anche se Pierre è serio e molto maturo. Ha saputo 20 minuti prima del fischio d'inizio che avrebbe giocato in una posizione in cui non si sta allenando da tanto tempo. Spesso ritardiamo il cross e facciamo sbagliare il movimento all'attaccante. Sono contento che Leao abbia attaccato la porta".