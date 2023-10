live Mourinho: "Lukaku ha molto da dare, ha un'influenza positiva sulla Roma"

23.20 - Dopo la vittoria per 4-0 contro il Servette, José Mourinho si presenta in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

Cosa è cambiato dal primo al secondo tempo?

"Io non posso parlare con la squadra all'intervallo. Nemmeno per interposta persona. Primo tempo non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo giocato e non pressavamo. Primo tempo di una squadra che sentiva di vincere la partita ma non era scontato. Ripresa intensa, con più aggressività e che mi è piaciuto".

Lukaku sta diventando il leader tecnico?

"Anche emozionalmente è uno che ha qualcosa da dare. La sua esperienza e la voglia di vincere ce l'ha. Ha un'influenza positiva nella squadra a tutti i livelli. Siamo molto contenti di averlo e dopo il risultato lo abbiamo fatto riposare un po'".

Sul Servette

"La verità è che la Serie A è un campionato ad alto livello, soprattutto a livello tattico. Contro le squadre svizzere, comunque, non è mai facile giocare e questa sera il primo tempo è stato difficile. Credo sia soprattutto una questione d'intensità e quando è bassa loro possono far bene".

23.35 - Termina la conferenza