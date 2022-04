live Roma, Mou in conferenza: "Inter, panchina tremenda. Ma se segnava Mancini..."

20.15 - La Roma cade ancora contro l'Inter a San Siro, come due mesi fa in Coppa Italia e come all'andata a dicembre all'Olimpico. S'interrompe la striscia di 12 risultati utili consecutivi in Serie A per i giallorossi. A breve la conferenza stampa post-gara di José Mourinho, LIVE su TMW

20.25 - Iniziata la conferenza stampa di José Mourinho

La sconfitta sembra facile da spiegare: l'Inter è la più forte? - "Inter è superiore e si sente, ma la mia squadra mi è piaciuta. Per vincere qui devi trovarla in difficoltà e ed essere perfetti. Con Mancini potevamo trovare il gol nel momento in cui controllavamo la gara. Negli ultimi mesi siamo cresciuti, ma se oggi non si è visto è perché loro sono fortissimi con de Vrij perfetto su Abraham. Negli ultimi 20 minuti si è vista la differenza, i ragazzi sono mancati in autostima nonostante il buon avvio nella ripresa. Loro sono forti in difesa e in attacco, hanno una panchina tremenda che migliora l'undici in campo. Perdiamo una partita contro una squadra più forte"

Com'è la vista la Roma rispetto a due mesi fa qui in Coppa Italia? - "Risultato simile e poteva essere chissà diverso, ma oggi noi sappiamo giocare e cosa fare. Se Mancini fa gol, attenzione, non so che piega prende la partita. Oggi abbiamo perso quella struttura di squadra sinonimo di crescita. Non sono mai contento dopo un ko, ma lo sono per l'arbitro: va detto anche quando perdi, al di là di piccoli errori potenziali. Ora pensiamo al Leicester che ha tanta qualità, è una squadra di Premier, ma siamo fiduciosi. Proveremo a recuperare Cristante e Zaniolo"

- "Mi è piaciuto perché è arrivato solo quando ormai non avevano più paura di noi. Non all'inizio, non durante, ma solo quando hanno tirato un sospiro di sollievo. Io per novanta minuti ero un nemico, volevo vincere e non sono venuto a fare qui il fenomeno. Sono un amico dell'Inter, è bello sentire che la gente non dimentica, che sono il benvenuto anche da avversario"

Si è vista la crescita della sua squadra, ma quanto pesano gli errori arbitrali passati? - "Si possono dire tante cose, ma non voglio parlare di episodi arbitrali passati contro di noi. Oggi voglio fare i complimenti a Sozza, per lui era una partita dura e anche i giocatori lo hanno aiutato con correttezza e fair play. Noi siamo migliorati e penso solo a questo, magari segnare anche il secondo al 90' avrebbe alimentato il fascino della gara, ma va bene così"

20.35 - Terminata la conferenza stampa di José Mourinho