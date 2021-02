live Roma, Fonseca: "Fatica con le grandi? Vero, non voglio scappare da questo"

Paulo Fonseca commenta la sconfitta per 2-0 della Roma contro la Juventus all'Allianz Stadium nella ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Fonseca prende posto nella sala stampa dell'Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Con le grandi continuate a fare fatica…

“È la verità, non voglio scappare da questo. Penso che oggi però non abbiamo meritato di uscire da qui con una sconfitta. Abbiamo fatto una grande partita, la differenza l’ha fatta l’efficacia. La Juventus ha fatto tre tiri e due gol, noi ne abbiamo fatti tredici e non ne abbiamo fatti. La squadra ha avuto coraggio, la Juve che è una grande squadra ha abbassato le linee e i ritmi ed è stato difficile fare gol, però avevamo la possibilità di fare meglio".

Ha visto l’ambizione oggi? Dzeko dalla panchina perché?

“Dzeko scelta tecnica. Borja sta giocando molto bene, ed è stata una mia scelta. Non è facile arrivare qui e fare una partita con questo coraggio, non ho dubbi che la squadra abbia mostrato ambizione”.

Dzeko può partite dall’inizio prossima partita? Quanto vi è mancato Pellegrini?

“Non mi va di parlare di chi non c’era, non sono una scusa le assenze. Bryan ha giocato bene tra le linee. Dzeko è un giocatore come gli altri, deve lavorare come sta facendo e dopo la scelta è mia”.

Come mai non ha preso in considerazione la possibilità di giocare con due punte?

“Penso che non ne avevamo necessità, la squadra stava giocando bene e non c'era bisogno di cambiare assetto tattico con due punte”.

20:31 - Termina ora la conferenza stampa di Paulo Fonseca.