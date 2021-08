live Roma, Mourinho: "La Serie A è cambiata, oggi si gioca meglio"

22.50 - La Roma vince all'esordio in campionato contro la Fiorentina per 3-1, protagonista Abraham con due assist e il rosso procurato. Di seguito le parole di Mourinho in conferenza stampa:

Come ha ritrovato la Serie A?

“Dieci anni sono tanti, il calcio si è evoluto. C’è più preoccupazione verso la qualità. Questo è un cambiamento positivo. Tutti noi poi abbiamo un modo diverso di pensare rispetto a dieci anni fa. Oggi ad esempio un giovane allenatore che non era in Serie A quando io ero all’Inter, fa giocare bene la Fiorentina. Se non abbiamo fatto la partita che volevamo non è colpa nostra, ma loro e mi piace questo. Oggi si gioca meglio rispetto a dieci anni fa, senza perdere l’essenza di un’idea. Complimenti a italiano, non ha sbagliato nulla. Complimenti all’arbitro, il Var è stato lì per aiutare. Tutto perfetto oggi. La mia squadra ha fatto male undici contro dieci. E’ stato più facile in parità numerica che quando eravamo in superiorità. A livello tattico non sono molto contento perché qualcosa va migliorato, ma sono felice sotto il punto di vista dello spirito. Mi è piaciuta la mia gente che è venuta allo stadio quando poteva stare a casa con l’aria condizionata o in spiaggia. Mi piace questa empatia che sta nascendo”.

Sull’intensità della gara

“Io sono stanco e ho giocato solo li in panchina. Immagina i giocatori. C’è stata alta intensità. La gara con il Trabzonspor è stata simile per livello di durezza. Giocare giovedì, rientrare di notte e giocare dopo due giorni è difficile. Complimenti anche per il campo, è migliorato anche se non è ancora perfetto”.

L’immagine più forte della serata?

“Durante la partita cerco di bloccare l’emozioni. Mi concentro sulla partita. Oggi ho sentito di nuovo la difficoltà di comunicare con il campo perché il pubblico è stato fantastico. Questo è un male per me (ride, ndr), ma mi piace. In strada la gente ci aspetta e speriamo che il prima possibile si possa aprire lo stadio al 100%”.

Su Abraham

“Per voi non deve esserci sorpresa se gioca Abraham o Shomurodov o Mayora. Io ho pensato che la Fiorentina avrebbe pressato alto e credevo che servisse un attaccante che abbassare queste posizioni e Tammy era perfetto. Sul 2-1 invece che ci serviva maggior profondità ho messo Shomurodov”.

Come mai dal primo minuto Abraham?

“E’ stata una settimana strana per Abraham ma ha fatto un bel pre campionato con il Chelsea. Era pronto e non era un problema giocare 60-70 minuti".

