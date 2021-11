live Roma, Mourinho: "Rosa corta, giocatori si adattino. Pellegrini infortunato"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

23.00 - La Roma vince 4-0 contro lo Zorya con i gol di Carles Perez, Zaniolo e alla doppietta di Abraham. Si qualifica per il momento agli spareggi come seconda forza del gruppo C in attesa dell'ultima gara del girone. Di seguito le parole di Mourinho in conferenza stampa:

23.26 - Inizia la conferenza stampa di Mourinho

Mkhitaryan può giocare ancora mediano?

"Se giochiamo con questo modello di gioco penso di sì perché come attaccante no, come terzino o giocatore di fascia no. Per me la posizione è quella di oggi. I calciatori si devono adattare, anche Carles ha fatto una grande qualità. Abbiamo giocatori di qualità che vogliono la palla e in queste tre partite, dico anche a Venezia dove abbiamo creato tanto, mi è piaciuta la squadra per il gioco espresso".

E' soddisfatto della voglia di sacrificarsi delle punte?

"Se giochiamo con tanta gente offensiva dove praticamente abbiamo solo i tre difensori prima di tutto è importante avere la palla in una percentuale alta e non farsi trovare fuori posizione in fase di non possesso. Quando l'avversario ha la palla poi è importante che tutti lavorino come hanno fatto Zaniolo e Abraham oggi. Karsdorp, El Shaarawy anche hanno fatto tanto lavoro senza palla. E' importante crescere come squadra e con questo spirito".

Questa partita può essere utile per i prossimi impegni?

"Penso di aver già risposto. La prossima non avrò Cristante e Veretout, per la rosa che abbiamo dobbiamo far adattare i calciatori al modulo che adottiamo. Vina ci sarà la prossima partita e questo per noi è importante. Partita dopo partita vediamo. Ora abbiamo un ciclo terribile con Torino, Bologna e Inter. La nostra rosa non è ricca come le altre squadre della parte alta della classifica e i calciatori devono fare questo sacrificio".

Come sta Karsdorp?

"Di nuovo una gara incredibile. Se domani ho tutti i dati di km, intensità e gps sicuramente mi spavento. A poco a poco dobbiamo dare un po' di riposo a chi gioca di più come oggi abbiamo fatto con Ibanez. Pellegrini è infortunato, Smalling non è in grado di fare novanta minuti: abbiamo bisogno di gestire quando possiamo. Oggi era quel tipo di partita che se avessi potuto avrei cambiato dieci giocatori".

23.35 - Termina la conferenza