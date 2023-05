live Sassuolo, Dionisi: “I primi minuti hanno determinato la partita. Lazio seconda…”

Il Sassuolo perde 2-0 in casa della Lazio. Tra poco il tecnico Alessio Dionisi commenterà la sconfitta in sala stampa all’Olimpico.

Inizia la conferenza: “I primi minuti di oggi hanno determinato il risultato finale, siamo partiti molto timorosi. Credo ci siano più meriti loro che demeriti nostri. Poi abbiamo giocato alla pari e nel secondo tempo abbiamo giocato più noi ma non siamo riusciti a far gol. La Lazio è forte e difende di reparto. Sapevo che oggi sarebbe stato difficile, la Lazio sbaglia poco e prende pochi gol. Sa giocare, attaccare la profondità, è organizzata e ha individualità forte”.

La Lazio seconda è una sorpresa?

“No, in tempi non sospetti parlando con i miei collaboratori avrei scommesso sulla Lazio. Non so su quale posizione, ma ero sicuro. Ha cambiato poco, ha creato un’identità l’anno scorso e adesso la si nota ancora di più. Poi con giocatori bravi e un allenatore forte ecco i risultati”.

La crescita del Sassuolo nel girone di ritorno?

“Abbiamo avuto tante defezioni, in più oltre ad aver recuperato molti giocatori in attacco la squadra è cresciuta come mentalità e compattezza. Di conseguenza, recuperando i giocatori, siamo migliorati sotto tutti i punti di vista”.

Quale squadra arriverà in Champions?

“Non lo so, è una bella lotta. Iniziano a far tutte punti come è normale che sia. Quando iniziano a contare i punti, le grandi squadre non sbagliano. Per questo oggi sapevamo che sarebbe stato difficile. Noi siamo artefici del nostro destino, non degli altri, noi proviamo a giocarcela con tutti”.

