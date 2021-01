live Spezia, Italiano: "Ci prendiamo la qualificazione in coppa, ma fa male perdere così"

17.08 - Lo Spezia, dopo aver acciuffato il 3-3 allo scadere con Verde, subisce allo scadere il gol di Pellegrini che regala i tre punti alla Roma. Di seguito le parole di Italiano in conferenza stampa

"Sicuramente non aver portato via il punto che penso meritavamo. Sul 3-1 potevamo mollare, ma siamo rimasti in partita. A 30 secondi dalla fine non si può subire questo gol. Nelle due partite con la Roma abbiamo messo in difficoltà una corazzata. Penso che gli aspetti positivi ci sono comunque e devono darci la forza per il girone di ritorno".

Sulla stagione

"Penso che oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla gara di Coppa, ma il calcio è strano. Se c'è qualcosa che mi fa arrabbiare è andare sotto 3-1 correndo pochi pericoli. Siamo felici per quello che stiamo dimostrando in campionato con tanti giovani. La stagione è ancora lunga".

Avrebbe preferito vincere oggi piuttosto che qualificarsi in coppa?

"Oggi avrei preferito vincere. Fa malissimo subire gol a 30 secondi dalla fine. La partita di coppa l'avevo archiviata, ci prendiamo la qualificazione, ma fa male perdere così".

