live Torino, Juric: "Mi è piaciuto tutto. L'Inter è stata gara spartiacque"

23.10 - E' il miglior della stagione della stagione, lo dice anche il tabellone dello stadio: i granata trionfano 3-0 contro l'Atalanta, Juric batte il suo maestro Gasperini e si gode la doppietta del grande ex Zapata. La sua squadra disputa una partita praticamente perfetta, a breve il tecnico granata parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com

Ore 23.24 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Cosa le è piaciuto di più?

"Tutto. Siamo stati completi, prima e dopo il gol. Abbiamo gestito con personalità e concentrazione, ho visto un mix di tutto. Anche di qualità e applicazione, oltre a sofferenza"

Può essere la gara per uscire dalle montagne russe?

"Il campionato lo divido in due: fino all'Inter non ero contento, né per come giocavamo né per come eravamo. Poi dall'Inter ho visto un bel Toro, anche a Bologna era un gran Toro nonostante la negatività. Oggi abbiamo fatto la partita in linea con le altre ma senza errori, segnando tre gol e con Vanja che ha fatto due o tre interventi importanti. La differenza la fai nelle due aree di rigore"

Che peso ha questa vittoria?

"Sono felice, abbiamo regalato un successo per il compleanno. Era importante per acquisire consapevolezza, mi auguro che questa vittoria ci serva tanto. Ma non dobbiamo perdere fame"

Da quanto aspettava un Ilic così?

"Un po' come tutta la squadra ha avuto un calo pesante, ma si è messo a lavorare come si deve. Si è ripreso dalla sfida con il Sassuolo, adesso non deve ricadere in errori di gioventù. Può abbinare le due fasi del gioco, certi gol senza qualità non li fai"

Che Zapata è stato e quanto può dare?

"E' splendido. Una bontà d'animo unica, gli devi voler bene. E spesso combacia con un grande giocatore, per come vive gli allenamenti e le partite. Ce lo teniamo stretto, abbiamo tanta fiducia in lui ed è facile allenarlo. Stiamo imparando da lui certi comportamenti"

Anche sul 2-0 avete continuato ad attaccare...

"Mi è piaciuto, palleggiavamo con personalità. E' una bella cosa. Abbiamo giocatori con qualità e personalità per giocare bene. E' da cinque o sei partite che riusciamo, ora continuiamo così"

Ore 23.32 - Termina la conferenza stampa di Juric