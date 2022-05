live Torino, Juric: "Siamo soddisfatti del sesto risultato utile"

Buon pomeriggio, amiche e amici di TUTTOmercatoWEB, dalla sala stampa dello stadio Carlo Castellani di Empoli. Tra pochi minuti parlerà l'allenatore del Torino Ivan Juric.

17.28 - Comincia la conferenza.

Questa vittoria vi consente di arrivare al decimo posto.

"Nella prima mezzora ho visto dominare, ma ci è mancata la qualità. Poi è diventata più combattuta, hanno vinto più seconde palle. E dopo ci sono stati gli episodi che ci hanno dato una mano per vincere"

Un Belotti ritrovato.

"Belotti è un ragazzo splendido, non molla mai e va sempre al massimo, si merita tutto questo."



Avete fatto un salto di qualità?

"Speriamo di finire bene, il mio concetto era far diventare squadra. Siamo più concentrati e volevamo aumentare la qualità del gioco, ci sono state partite in cui abbiamo fatto bene. Oggi bene la prima mezzora, vorrei una squadra che ha idee e attacca di più"

Come è stata la partita di Buongiorno, Ricci e Seck?

"Buongiorno ha giocato molto bene, non ha avuto tanta continuità di impiego, oggi mi sembrava un veterano. Ricci sta crescendo, arrivava da due partite fate molto bene. Oggi è entrato con grande sicurezza, e anche Seck lo ha fatto"

Si aspettava che potesse finire in questo modo quando eravate sotto per 1-0?

"Sinceramente no, perché ci sono stati poi degli episodi che ci hanno permesso di vincere"

17.33 - Finisce la conferenza stampa