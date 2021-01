live Verso Inter-Benevento, Antonio Conte atteso in conferenza stampa

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.15 - L'Inter che è appena sbarcata in semifinale di Coppa Italia grazie al successo nel derby, va a caccia del riscatto in Serie A dopo lo 0-0 di Udine. Tra poco, in vista del match di domani a San Siro contro il Benevento di Inzaghi, Antonio Conte presenterà la sfida in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com