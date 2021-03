Llorente e un retroscena sulla Samp: "Mancava il mio sì. E io speravo nell'Athletic"

Fernando Llorente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Cadena Ser' per parlare delle ultime finestre di calciomercato. Passato a gennaio dal Napoli all'Udinese, il centravanti spagnolo nel gennaio 2020 fu a un passo dal ritorno all'Athletic. Ma alla fine la trattativa non andò in porto: "Vennero fuori Athletic e Sampdoria. Dovevo decidere in pochi giorni perché tutto s'era ridotto alle ultime ore e per il trasferimento alla Samp mancava solo il mio sì. Però dopo la chiamata con De Marcos la mia priorità era l'Athletic. Purtroppo, però, dopo aver parlato col direttore sportivo capii che non sarebbe stato possibile".