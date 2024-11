Lobotka non torna in anticipo a Napoli. Dalla Slovacchia: "Probabile titolare con l'Estonia"

Nei giorni scorsi si era ipotizzato un rientro anticipato di Stanislav Lobotka dagli impegni con la sua Nazionale. La Slovacchia sarà impegnata domani sera contro l'Estonia, in una partita che però non ha molto da raccontare dal punto di vista degli obiettivi. La selezione allenata dal commissario tecnico Francesco Calzona è già sicura del secondo posto nel girone di Nations League, senza alcuna possibilità di arrivare prima in classifica.

Per questo erano emerse indiscrezioni in merito a un ritorno anzitempo dell'ex Celta Vigo. Invece, stando a quanto riportato da Pravda, Lobotka dovrebbe partire titolare nella sfida di domani e solo dopo tornerà a Napoli. Di seguito la probabile formazione dei Sokoli:

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodák; Gyömbér, Obert, Šatka, Kozlovský; Rigo, Lobotka, Bénes; Schranz, Strelec, Suslov. Ct; Calzona.

Le ultime dichiarazioni di Lobotka

"Mi sento bene, i muscoli non mi hanno fatto male al rientro e questa è la cosa più importante. Dovevo stare attento, ma sapevo di poter tornare per l'Inter e ora c'è la Svezia. Vorrei giocare tutta la partita, vediamo se ci riuscirò. C'è differenza tra correre con o senza palla, ma pensavo di stare peggio. Non è stato facile entrare in partita. Non ho sentito dolori muscolari, questa è la cosa più importante".