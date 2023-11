Locatelli prova il recupero per l'Inter: la Juve studia un corpetto per proteggerlo dai contrasti

Fra i tanti giocatori della Juventus in dubbio per la super sfida contro l'Inter alla ripresa del campionato c'è anche Manuel Locatelli, fermatosi a causa di una microfrattura alla decima costa rimediata nei primi minuti della sfida contro il Cagliari.

Nella giornata di oggi, alla ripresa dei lavori alla Continassa, lo staff medico farà tutto il possibile per rimetterlo in sesto e farlo tornare per il derby d'Italia, ma ancora certezze non ce ne possono essere. Fra 48 ore, si legge su Tuttosport, effettuerà nuovi controlli per capire lo stato dell'arte, sempre tenendo in conto anche il fattore dolore, e nel frattempo la società sta lavorando per un sorta di protezione, uno "scudo", da indossare per proteggere la zona in questione da colpi eventuali.