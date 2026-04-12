Longhi: "Tutti contro Leao, come se fosse il solo responsabile del tracollo del Milan"

Dopo il ko nello scontro diretto con il Napoli andato in scena a Pasquetta, il Milan crolla in casa contro l'Udinese venendo sconfitto per 0-3. Un passo falso che non solo mette un'ulteriore pietra tombale sulle speranze scudetto dei rossoneri, ma rende non così sicura la loro partecipazione alla prossima Champions League.

Del pesante ko rossonero ha parlato Bruno Longhi, con un post su X: "Il Milan viene travolto (0-3) da una grande Udinese e il pubblico di San Siro se la prende con Leao fischiandolo sonoramente al momento della sostituzione. Tutti contro di lui, quale fosse il solo responsabile del tracollo generale. Non merita la difesa d’ufficio, ma nemmeno che sia l’abituale “capro espiatorio” quando la squadra non gira. E poi sul tridente d’attacco (finto nel primo tempo, più autentico nella ripresa) ci sarebbe da dibattere a lungo".