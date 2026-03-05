TMW Radio Longhi: "Derby, l'Inter sta imparando a fare 0-0. E su Bastoni..."

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi legati alla Serie A.

Lazio, pareggio con l'Atalanta. Che cosa dice?

"E' una situazione che mi rattrista molto. Il non rapporto con i tifosi rammarica. Se entriamo nel dettaglio della partita, mi sono divertito. Ho visto una bella Lazio e una genialata del giovane Maldini mi ha rincuorato".

Si avvicina il derby tra Milan e Inter. E i rossoneri sognano ancora lo Scudetto:

"Mi soffermerei sul derby. Quello che accadrà dopo chi lo sa? Incideranno anche gli infortuni e il morale dopo il derby. Gran parte dei numeri sono dalla parte dell'Inter, che però non ha Lautaro, uno insostituibile. Ora l'Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan. E poi c'è la faccenda Bastoni. Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi. Sul Milan poi dico che ha potenzialità, ha giocatori forti come Leao, Modric, Rabiot. Non ho condiviso l'uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi".