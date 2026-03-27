Lucescu fa comunque la storia: a quasi 81 anni, è il ct più anziano di sempre

Niente da fare per la Romania, che nella sfida del tardo pomeriggio nel giorno delle semifinali del playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali deve arrendersi per 1-0 sul campo della Turchia per via del gol di Ferdi Kadioglu.

Deve arrendersi quindi anche Mircea Lucescu, il quale sperava di poter lasciare la panchina della Romania da eroe, ma che invece dovrà fare i conti con una amara delusione. In ogni caso, comunque, Lucescu quest'oggi ha scritto una pagina di storia per il calcio delle nazionali, visto che a 80 anni, 7 mesi e 26 giorni è ufficialmente il commissario tecnico più anziano che abbia mai guidato una selezione.

La trasferta nella sua Turchia non ha sorriso a Lucescu, che nonostante le condizioni precarie di salute (raccontate da lui stesso in una recente intervista al Guardian) ha stretto i denti per stare a fianco dei suoi ragazzi. Alla fine il risultato non è stato quello sperato, ma non c'è dubbio che il suo paese potrà essere fiero di lui.

Preso l'incarico nell'estate 2024, per Mircea Lucescu era il secondo mandato alla guida della Romania dopo quello nel periodo 1981-1986. Gli succederà Gheorghe Hagi, che avrà il compito di portare la squara a Euro 2028. Per la Romania il settimo Mondiale consecutivo da spettatrice: l'ultima presenza nel 1998 quando si spinse fino agli ottavi di finale.