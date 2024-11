Live TMW Ludogorets, Naressi: "Un sogno giocare qui. Abbiamo la chance per sorprendere tutti"

Che emozioni provi a giocare in uno stadio come l'Olimpico?

"È la realizzazione di un sogno, è un onore giocare in questo stadio. Sono molto emozionato e spero di poter fare il meglio domani".

Quanto è stimolante giocare contro la prima in classifica? Per voi è una partita da dentro o fuori?

"È una partita molto difficile, sono i favoriti ma noi abbiamo i nostri obiettivi. Vogliamo fare più punti possibili e cercheremo di fare il meglio per ottenere un buon risultato".

Che sensazioni hai dopo i recenti risultati negativi in Europa?

"Le sconfitte sono un dato di fatto, dobbiamo superarle. Dobbiamo imparare dagli errori che abbiamo fatto per crescere e migliorare".

Quali motivazioni avete viste le difficoltà di classifica?

"So che è dura, ma per noi questo è un motivo in più per fare meglio. Domani abbiamo una chance per sorprendere tutti e portare a casa i tre punti".

