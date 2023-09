Lukaku a Ciampino, aperta inchiesta per i danni dei tifosi alle auto parcheggiate

Il giorno dello sbarco a Ciampino di Romelu Lukaku, arrivato a Roma lo scorso 29 agosto, rischia di diventare un pomeriggio amaro per i tifosi vandali arrampicatisi sui tettini delle auto per vedere il neo acquisto giallorosso. La Procura di Velletri - riporta infatti il Corriere della Sera - edizione Roma - ha aperto un’inchiesta per individuare i responsabili dei vandalismi sulle macchine distrutte nel parcheggio dell’aeroporto Pastine. Qualora i responsabili degli atti di vandalismo fossero individuati, rischiano una condanna fino a 5 anni di reclusione.

L’indagine ha preso il via in seguito dalle denunce - continua il Corriere della Sera - di due proprietari di auto. Tuttavia il numero dei denunciati è destinato a salire nelle prossime ore. Perché sono state almeno sette le auto danneggiate di dipendenti dell’aeroporto e viaggiatori che hanno trovato distrutta la carrozzeria. Gli inquirenti, per individuare i tifosi vandali, analizzeranno le fotografie e i video fatti da altri supporter giallorossi. Immagini che hanno fatto il giro del web, diventando in poche ore virali.