Lukaku o Dybala per l'Inter? Piste alternative: uno escluderebbe automaticamente l'altro

vedi letture

L'Inter progetta il grande colpo in attacco: i due candidati, com'è noto, sono Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L'interesse per la Joya è stato sostanzialmente confermato da Marotta, che non più tardi di qualche giorno fa si era detto speranzoso sull'approdo a Milano dell'argentino. Big Rom spinge invece per il ritorno in nerazzurro, e proverà a forzare la mano con il Chelsea.

Si tratta ad ogni modo di due piste alternative: come riferito da Sky Sport, l'innesto di uno dei due escluderebbe automaticamente quello dell'altro. Senza considerare che l'arrivo di un giocatore di questo calibro comporterebbe inevitabilmente un sacrificio illustre, giustificato dalla politica di contenimento dei costi adottata dalla società di viale della Liberazione.