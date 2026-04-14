Lutto per Bruno Giordano, morta la moglie Susanna: "Profondo dolore, per sempre nei nostri cuori"
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Lutto per Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio a Napoli, che attraverso i propri profili social ha annunciato la scomparsa della moglie Susanna: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma. Bruno, Marco e Rocco".
Il cordoglio della Lazio.
La Lazio, con un post su Twitter, ha espresso tutto il suo cordoglio per lo stesso Bruno Giordano: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie".
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