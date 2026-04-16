TMW Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"

Giovanni Malagò, ex presidente del Coni indicato dalla Lega Calcio Serie A come candidato alle elezioni per la presidenza della Figc, è intervenuto a margine dell’evento Il Foglio a San Siro 2026: “Dopo le Olimpiadi ho detto che sarei stato un po’ al mare, poi qualche società mi è venuta a parlare di un’ipotesi di un progetto. Lo sto valutando con molta serietà e la doverosa attenzione, vediamo”.

Mettere d’accordo quasi tutta la Serie A non è un brutto punto di partenza…

“Qualcuno ha detto che è un miracolo. Vuol dire che qualche merito ce l’ho, se hanno pensato a me. La Serie A ha avuto l’idea di partenza, è importante ma bisogna ascoltare tutti gli altri”.

Ieri ha incontrato calciatori e allenatori. È andato benissimo?

“S’è letto, mi pare non ci siano virgolettati. Posso dire che è stato molto positivo, anzi propositivo. Posso dire che le premesse sono positive”.

Si è parlato di un ex calciatore nella sua squadra.

“Questo l’ho letto. Vi giuro che non ho in mente niente: penso che, come tutte le federazioni, tutti abbiano coinvolto un ex atleta in un ruolo. Che poi sia apicale o meno vediamo”.

Le piacerebbe lavorare insieme ad Allegri?

“Se dico qualcosa di più o di meno tutto viene strumentalizzato”.

I tifosi del Milan sono preoccupati.

“Non rispondo a nulla e, credetemi, non ho sentito nessuno in merito”.