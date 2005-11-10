Malen: "Mi sono scusato con i compagni a Como, era da tempo che non venivo espulso"

Donyell Malen, attaccante della Roma, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid, è tornato anche a parlare del cartellino rosso rimediato nel big match di domenica scorsa contro il Como.

Le parole sul rosso a Como

Ha detto nello specifico l'olandese: "Sì, ho grande frustrazione, ma non volevo fare male a nessuno. Sarà una grande serata per tutti". E poi è tornato a parlarne anche in un altro passaggio della conferenza, raccontando di aver chiesto venia ai compagni di spogliatoio: "Mi sono scusato, era da tempo che non venivo espulso: è stato frustrante vedere la partita dagli spogliatoi. Farò il massimo".

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