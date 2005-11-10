Nonostante il risultato, Donyell Malen ha deciso di stringere i denti e proseguire il primo tempo della sfida dell'Olimpico nonostante un problema fisico che poi lo ha costretto al cambio. Al 20', l'attaccante olandese ha subito un pestone alla caviglia sinistra da parte di Goglichidze. Dopo aver servito a Soulé l'assist per il momentaneo 2-0, l'olandese ha raggiunto la panchina si è tolto lo scarpino sinistro per essere medicato dallo staff sanitario giallorosso. Tornato in campo, dopo qualche minuto l'olandese si è nuovamente avvicinato alla panchina, dove gli è stato somministrato un antidolorifico. Al 41', l'attaccante si è accasciato a terra e Santiago Castro era già pronto a prendere il suo posto. Malen, tuttavia, ha deciso di rientrare in campo e proseguire la gara nonostante il dolore e il risultato di 3-0 in favore dei giallorossi.

Mister Gasperini ha fatto il punto della situazione sull'infortunio di Malen in conferenza stampa: "Malen ha avuto un taglio sul tendine e sul tallone dietro, un doppio taglio che gli impediva di tenere la scarpa. Non è una distorsione".