Malen sblocca Roma-Monza. 1-0 giallorosso all'OIimpico dopo 12 minuti
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 18:11Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
29.11.2026 18:11Serie A
© foto di Matteo Gribaudi
Sempre Malen, ancora Malen. Roma in vantaggio contro il Monza dopo poco più di 10 minuti. Azione da dentro l'area di rigore del centravanti olandese che ha poi battuto Thiam con un diagonale di destro. 1-0 dunque al 12'.
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