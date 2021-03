Man: "In Italia il calcio è molto diverso. Spero di crescere e soddisfare le aspettative del Parma"

Dennis Man, attaccante del Parma, ai microfoni di FRF TV direttamente dal ritiro della nazionale rumena, analizza le differenza tra il calcio rumeno e quello italiano, con cui ha avuto un buon impatto dopo il suo arrivo a gennaio: “Differenze tra Italia e Romania? Innanzitutto l'aspetto tattico. Molte cose sono cambiate con il mio arrivo al Parma. È un paese diverso, un principio diverso. Uno stile di vita diverso. Ci sono differenze abbastanza grandi rispetto alla Romania. Posso dire che gli stili di entrambe le squadre (FCSB e Parma, ndr) sono leggermente diversi. Una squadra, l'FCSB, attacca molto, e in Italia noi al Parma dobbiamo difenderci, perché incontriamo squadre molto forti. Ma spero che in futuro farò del mio meglio e che quelli che ci saranno saranno soddisfatti di me. Pressione? Non so se con la nazionale maggiore ci sia più pressione, ma posso dire che è l'orgoglio più grande quando indossi la maglia della Nazionale, è la cosa più importante per un calciatore. È un orgoglio e non vedo l'ora di indossare la maglia della selezione rumena", evidenzia ParmaLive.com.