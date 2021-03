Man United, De Gea in Spagna per la nascita del figlio: contro il Milan ci sarà Henderson

In Inghilterra ha destato scalpore l’assenza di ieri sera nella sfida fra Manchester United e Crystal Palace di David De Gea. Nel post partita il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di un’assenza per “motivi personali” non meglio specificati, con Dean Henderson che ha difeso i pali dei Red Devils.

Nelle ultime ore sono emersi i motivi dell’assenza dello spagnolo: il club infatti lo ha mandato in Spagna per assistere alla nascita del suo primo figlio, sebbene lo stesso De Gea avesse comunicato la propria intenzione di restare a Manchester. Lo United però ha “approfittato” del lieto evento per concedere qualche settimana di riposo a De Gea e per testare sul campo le capacità di Henderson che così avrà 5 partite (6 con quella di ieri) per mostrare le sue qualità: il classe ’97 sarà titolare quindi nelle sfide di campionato con Manchester City e West Ham, in FA Cup col Leicester, e soprattutto nella doppia sfida di Europa League contro il Milan.