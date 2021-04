Mancini: "Pirlo ha fatto bene ad accettare la Juve. Difficoltà prevedibili ma non poteva dire no"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche della scelta di Pirlo di iniziare la sua carriera da allenatore alla Juventus: "Ha fatto benissimo. Se ti chiama una squadra come la Juve, non puoi dire di no. Ha fatto fatica, come era naturale, per mancanza di esperienza. Non aveva alle spalle neppure un’esperienza nelle giovanili. Ma era giusto raccogliere la sfida, Andrea il calcio lo conosce".