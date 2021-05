Marani: "Juve, non è accettabile dire che arrivava il Maestro Pirlo e poi oggi è colpevole di tutto"

Dagli studi di Sky, Matteo Marani analizza la situazione della Juventus dopo il KO di ieri: “Questo summit mattutino non rafforza la posizione di Pirlo. La messa in discussione totale non aiuta: la Juve non può rischiare la Champions, sarebbe un risultato inaccettabile. In estate ha fatto il mercato più ricco. È un fallimento, ma non nasce oggi. Vede coinvolti tutti, ogni cosa si produce dopo un po’ di tempo: quello che vediamo oggi arriva dopo una serie di errori di cui è un po’ tardi per accorgersi oggi dell’effetto. Non è accettabile che racconti per settimane e mesi che arriva il Maestro e oggi è colpevole di tutto. È una narrazione superficiale e poco rispettosa della verità”.