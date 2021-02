Marani: "Roma, mancano i gol del centravanti. In estate il club dovrà intervenire"

Nel prepartita di Braga-Roma, Matteo Marani di Sky Sport ha parlato della titolarità di Dzeko e della situazione generale dell'attacco giallorosso: "La Roma non ha il centravanti inteso l'uomo capace di segnare tanti gol, come per esempio Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile o Ibrahimovic. Il primo marcatore della Roma è Mkhitaryan con 9, che però non è un centravanti. In futuro secondo me la Roma dovrà ragionare su questo, sul centravanti che garantisca quel numero di gol".