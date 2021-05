Marani sul futuro di Antonio Conte: "Basteranno garanzie minime per trattenerlo all'Inter"

vedi letture

"Conte e la proprietà si siederanno attorno a un tavolo e Conte si farà spiegare esattamente cosa verrà fatto e come verrà deciso. E' chiaro che oggi per il tecnico le alternative non sono tantissime, non c'è il panorama di 2-3 anni fa. Se Conte avrà garanzie minime, se riuscirà a fare il suo lavoro credo sia destinato a rimanere, fatto sta offerte irrinunciabili". Parole e pensieri di Matteo Marani, giornalisti che negli studi di 'Sky' ha commentato il momento dell'Inter, club alle prese con una delicata situazione societaria dopo la conquista dello Scudetto.