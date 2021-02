Marani sul Milan: "Oggi alternative non all'altezza dei titolari. Romagnoli ingenuo sul rigore"

Ospite nello studio di 'Sky', il giornalista Matteo Marani ha commentato a caldo il 2-2 tra Stella Rossa di Belgrado e Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Le alternative del Milan non sono state particolarmente brillanti, i migliori in campo stasera sono stati i giocatori titolari. Ci sono stati alcuni errori, penso all'ingenuità sul primo rigore, ma in generale dico che le alternative del Milan stasera non sono state all'altezza", ha detto.