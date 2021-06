Marchisio chiama Pogba: "Torna alla Juve!". Il francese: "Torino prossima destinazione"

Siparietto social tra Claudio Marchisio e Paul Pogba, ex centrocampisti della Juventus. L'ex numero 8 ha commentato un post del francese Instagram, in cui presentava campo speciale realizzato con il suo sponsor tecnico, invitandolo a fare ritorno in Italia: "Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna", con tanto di emoticon bianconere. E la risposta del centrocampista del Manchester United non si è fatta attendere: "Ok Principe prossima destinazione Torino". Un botta e risposta che ha scatenato i tifosi bianconeri, che sognano un ritorno a Torino del polpo, cinque anni dopo l'addio.