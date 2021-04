Marelli: "Inter-Verona, giusto annullare il gol a Faraoni. Bonucci-Vlahovic no rigore"

Ospite di Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marell dice la sua sul gol annullato a Faraoni in Inter-Verona: "Dobbiamo togliere la leggenda che il portiere non possa essere toccato in area. C'è un contatto sul braccio sinistro di Faraoni, che impedisce l'intervento al numero 1 interista. Non è sbagliato annullare la rete secondo me”.

Si è poi passati alla moviola di Fiorentina-Juve.

“Contatto Bonucci-Vlahovic? C'è, ma non deve essere fischiato. Ha preso posizione e ha lasciato scorrere il pallone. Sono dell'idea che non devono essere fischiati i contattini. Il rigore dato ala Fiorentina? C'è poco da eccepire, il braccio è sopra all'altezza della spalla, quindi il rigore è praticamente automatico. Ci hanno messo un po' troppo a mandare Massa al VAR”.