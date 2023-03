Marotta: "Riportata l'Inter dove merita di stare. La risalita delle italiane è un grande spot"

vedi letture

"Un derby in Champions con il Milan? Perché non in finale?". Dopo questa battuta, tra il serio e il faceto, Giuseppe Marotta ha rimarcato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport l'importanza di aver strappato il pass per i quarti di finale: "La cosa più importante però ora è aver riportato non solo l’Inter ma il calcio italiano dove merita di stare - ha detto l’a.d. -. Dopo essere scesi nel ranking mancava questo ritorno in grande stile. Dopo l’Europeo vinto, la risalita dei nostri club è un grande spot. Peccato per la delusione mondiale, ma questa presenza compatta in Champions è una ripresa per il nostro sistema".