Marsiglia, occhi su Alex Moreno del Betis. Sfida all'orizzonte con il Napoli per il terzino

Il Marsiglia vuole rinforzare la corsia mancina di difesa. E se da un lato lavora al rinnovo di Jordan Amavi, che potrebbe firmare un triennale nelle prossime settimane, dall’altro guarda al mercato per inserire un altro giocatore di livello in quel ruolo, con Yuto Nagatomo che a quel punto potrebbe lasciare il club francese. L’obiettivo secondo quanto riferito da Goal è lo spagnolo Alex Moreno del Betis Siviglia con cui ha un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Per il classe ‘93 però la concorrenza non manca visto che anche il Napoli in Italia sarebbe molto interessato al giocatore.