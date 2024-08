Ufficiale Nuovo rinforzo per il Nottingham Forest: dall'Aston Villa arriva in prestito il terzino Moreno

Nuova squadra, stesso campionato. Attraverso i propri canali ufficiali, il Nottingham Forest ha annunciato l'ennesimo acquisto del mercato estivo: dall'Aston Villa, infatti, arriva in prestito fino al termine della stagione (con opzione d'acquisto) Alexandre Moreno Lopera, 31enne terzino spagnolo.

Moreno, classe 1993, era approdato a Birmingham un anno e mezzo fa, lasciando il Betis per 13,5 milioni di euro. Prima aveva vestito anche le maglie di Barça B, Maiorca, Rayo Vallecano ed Elche, giocando in tutto poco meno di 300 partite tra prima e seconda divisione spagnola e 40 match in Premier League, In carriera ha segnato ben 24 reti.